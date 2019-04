Hat Heidi Klum (45) etwa hinter die Fassade einer ihrer Kandidatinnen geschaut? Bei Germany's next Topmodel sorgt Simone Kowalski Woche für Woche für Aufregung bei den Zuschauern und auch bei ihren Konkurrentinnen. Die ehemalige Leistungssportlerin ist zu Beginn fast jeder Herausforderung den Tränen nahe und denkt laut über ein Abbrechen nach. Die anderen Girls vermuteten dahinter jedenfalls eine kalkulierte Aktion, doch tut Heidi das auch?

In der aktuellen GNTM-Folge musste die 21-Jährige als Zirkusdompteurin mit unzähligen Schlangen posieren, was bei ihr sofort für feuchte Augen sorgte. "Sie weint immer und dann macht sie es großartig", gab sich die Modelmama da sofort kritisch und brachte ihren Schützling noch mehr an ihre Grenzen: "Das sind nicht genug Schlangen. Ich sehe nur zwei, mehr Schlangen!" Doch dann wuchs Simi erneut über sich hinaus. "Also, ich habe von den Mädchen schon gehört, dass sie das wohl mit Absicht macht. Aber wenn sie es extra macht, dann ist sie echt eine gute Schauspielerin, denn die Tränen sind wirklich glaubhaft", resümierte die 45-Jährige anschließend.

Die Meinung der anderen Teilnehmerinnen scheint sich indes nicht geändert zu haben, denn die Stimmung war nach dem Schlangen-Shooting erneut ziemlich angespannt. "Wenn sie denkt, dass das die richtige Masche ist, dann ist das so", wetterte Cäcilia. Was sagt ihr zu Simones häufigem Weinen? Stimmt ab!

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Simone am GNTM-Set

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Girl Cäcilia

