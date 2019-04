Keine Germany's next Topmodel-Folge ohne Drama und kein Drama ohne Kandidatin Simone? Die Teilnehmerin der diesjährigen 14. Staffel steht in den Episoden häufig nicht nur durch ihre herausragende Leistung im Mittelpunkt, sondern auch durch ihre ständigen Wehwehchen: Höhenangst, Angst vor Hunden oder vorm Drei-Meter-Sprungbrett – bei Simi kommt alles zusammen, wodurch das Shooten nicht immer einfach ist. In der neunten Folge kommt die ehemalige Leistungssportlerin mal wieder an ihre Grenzen und scheint damit sogar Heidi Klum (45) selbst auf den Keks zu gehen.

Im neuen ProSieben-Trailer zur kommenden Folge betont Simone noch, dieses Mal kein Drama machen zu wollen. Doch dann kommt alles anders, denn beim Shooting fließen doch wieder die Tränen. Zu beängstigend sind ihre Foto-Partner: zischende Schlangen. Anstatt sich von den bitteren Tränen aber erweichen zu lassen, reagiert Heidi fast schon genervt. "Sie weint immer. Sie weint immer und dann ist es toll", kommentiert sie das aufgelöste Verhalten ihres Model-Schützlings.

Wie sich Simone letztendlich schlägt und, ob sie die Herausforderung doch noch meistert, verrät die Vorschau noch nicht. Was glaubt ihr: Wird Simi das Shooting rocken oder muss sie sich ihrer Angst geschlagen geben? Stimmt ab!

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2019

Anzeige

Instagram / simii_kowalski Simone, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de