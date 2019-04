Einer dieser zehn DSDS-Kandidaten wird Deutschlands neuer Superstar! Am vergangenen Samstag flimmerte das große Recall-Finale über die Bildschirme. In acht packenden Duellen kämpften die verbliebenen Nachwuchssänger am Strand von Thailand um den Einzug in die großen Mottoshows. Die Auftritte gefielen den Juroren Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (47) sogar so gut, dass sie zwei Musiker mehr als geplant in die nächste Runde einluden. Bevor die Top 10 jedoch zum ersten Mal vor einem Livepublikum performen werden, absolvierten sie nun ihr erstes professionelles Fotoshooting!

Mit Songs zum Motto "Chartbreaker" wollen Alicia, Jonas, Taylor und Co. am kommenden Samstag überzeugen. Dann werden die Zuschauer darüber entscheiden, wer es eine Runde weiter schafft. Die Jury gibt nach den Darbietungen lediglich eine professionelle Einschätzung ab. Die verbliebenen Kandidaten werben daher bereits vor der ersten Liveshow um die Gunst der DSDS-Fans. Ob mit strahlendem Lächeln oder in sexy Pose: Mit ihren ersten professionellen Presse-Pics stellen die Nachwuchstalente schon einmal ihr Starpotenzial unter Beweis.

Nur noch vier Liveshows trennen sie von ihrem Traum, in die Fußstapfen von Marie Wegener zu treten. Die 17-Jährige konnte den Gesangswettbewerb 2018 für sich entscheiden. Am kommenden Samstag werden zwei Kandidaten allerdings bitter enttäuscht werden: Das Voting-Ergebnis der Zuschauer soll direkt im Anschluss an die Performances von Moderator Oliver Geissen (49) bekannt gegeben werden.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Momo Chahine

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Joana Kesenci, DSDS-Kandidatin 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Nick Ferretti, bekannt aus "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Clarissa Schöppe, DSDS-Kandidatin 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Lukas Kepser

TVNOW / Stefan Gregorowius Angelina Mazzamurro, bekannt aus DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Davin Herbrüggen, "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de