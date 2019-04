Da kann einer nicht genug kriegen! Sängerin Britney Spears (37) befindet sich derzeit angeblich in einer Einrichtung für psychische Probleme, da der alarmierende Gesundheitszustand ihres Vaters Jamie sie schwer mitnehmen soll. Diese Situation will ihr Exmann Kevin Federline (41) offenbar ausnutzen – der bekommt bereits satte Summen an Unterhaltszahlungen von der 37-Jährigen. Doch versucht Kevin jetzt noch mehr zu bekommen?

Erst im September hatte das einstige Paar sich auf eine Erhöhung des Unterhalts geeinigt, da für den 41-Jährigen die 20.000 Dollar Unterhalt, die er für die Söhne Sean Preston und Jayden James bekam, offensichtlich nicht genug waren. Mehrere Quellen sagten Radar Online, dass Kevin eine "erhebliche Erhöhung" erreicht hätte. Doch die war offenbar nicht hoch genug. Denn Kevin, bisher Teilzeit-Papa, fordert nun angeblich wieder mehr Geld. Grund sei der Klinikaufenthalt Britneys, durch den sie sich nicht um ihre Söhne kümmern kann und Kevin in Vollzeit einspringen muss. "Er will jetzt mehr Geld, weil er sich die ganze Zeit um die Jungs kümmern muss", sagte ein Insider.

Während Kevin sich Gedanken um Finanzen macht, ist Britney in größter Sorge um ihren Vater Jamie. Er war im November ins Krankenhaus eingeliefert worden mit einem Darmdurchbruch – seither hat sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert.

