Verplanter Prinz William (36)! Als Vertreter des britischen Königshauses müssen häufig berufliche Verpflichtungen dem Privatleben vorgezogen werden. Jetzt könnte es bei Prinz William zu einer solchen Terminkollision kommen. Denn eine Reise nach Neuseeland steht auf dem Zeitplan, bei der William auch den Opfern des Terroranschlags auf die Christchurch-Moscheen gedenken will. Ein geeigneter Zeitpunkt wäre der ANZAC-Tag am 25. April, der ein nationaler Gedenktag in Neuseeland ist. Dafür müsste der Royal aber schon am 23. April abreisen. Doch das ist ausgerechnet der erste Geburtstag von Söhnchen

Louis! Wird's jetzt eng bei William?

Wie der Kensington Palast in einer Erklärung bekanntgab, soll die Reise Ende April stattfinden. Die genauen Termine müssen noch mit dem neuseeländischen Premierminister abgestimmt werden. Es besteht also noch die Chance, dass der Herzog von Cambridge sowohl seine beruflichen, als auch seine privaten Verpflichtungen unter einen Hut bekommt. Hier ist allerdings auch ein perfekt ausgeklügeltes Timing gefragt.

Während seines Besuchs in Christchurch soll William auch das "außerordentliche Mitgefühl und die Solidarität" der neuseeländische Bevölkerung nach dem schrecklichen Angriff würdigen. De 36-Jährige hatte bereits am 16. März, einen Tag nach den Anschlägen, bei einem Rugby-Match für die Six Nations Championship den Opfern sein Beileid bekundet.

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Getty Images Prinz William

Getty Images Prinz William im März 2018

