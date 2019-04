Oana Nechiti (31) und Erich Klann (31) sind einfach ein absolutes Traumpaar! Seit knapp zehn Jahren sind die beiden Profitänzer in einer Beziehung, 2012 bekamen sie ihren gemeinsamen Sohn Niki. Dass die beiden Turteltauben nach all der Zeit noch verliebt wie am ersten Tag sind und sich immer gegenseitig unterstützen, beweisen sie regelmäßig. Während Erichs letzten Let's Dance-Auftritts beispielsweise feuerte seine Auserwählte ihn live aus dem Publikum an. Diese süße Geste erwidert der 31-Jährige jetzt: Auch er himmelt Jurorin Oana bei der ersten DSDS-Mottoshow von den Zuschauerreihen aus an!

Via Instagram-Story postete der Choreograf nun einige Clips, die eindeutig zeigen, dass er Feuer und Flamme für seine Verlobte ist: Vor der Liveshow ließ Erich Oana einen hübschen Blumenstrauß zukommen, der mit der romantischen Botschaft "Weil ich dich verehre" versehen war! Anschließend begleitete er die rothaarige Beauty auch in ihre Garderobe und leistete ihr Gesellschaft, während sie für das Live-Event aufgestylt wurde. Und als sie dann das erste Mal an diesem Abend die Bühne betrat, ließ er ihr enthusiastische Jubelschreie zukommen.

Erst kürzlich richtete Erich eine deutliche Kampfansage an Oanas Verehrer im Netz: "An alle männlichen Idioten, die es nicht verstehen... kommentiert die Bilder meiner Königin nicht mit 'Liebes-Mist'", stellte der "Let's Dance"-Profi klar. Er freue sich zwar, dass die Leute Oana mögen, aber mittlerweile gingen ihm viele Kommentare zu weit.

