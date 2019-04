Wer ist der DSDS-Liebling der Fans? Am Samstagabend wird es nun ernst für die verbliebenen zehn Kandidaten: Sie müssen sich zum allerersten Mal live auf der großen Mottoshow-Bühne in Köln beweisen! Nur acht Teilnehmer dürfen anschließend weiter in die nächste Runde – für wen die Zuschauer wohl die meisten Anrufe tätigen und SMS verschicken werden? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt: Dieser Kandidat ist ihr aktueller DSDS-Favorit!

Die Umfrage, wer am ehesten das Zeug zum nächsten Superstar hat, fiel ziemlich eindeutig aus! Von 3.117 Votes insgesamt (Stand: 06.04.2019, 20 Uhr) stimmten stolze 27 Prozent (852 Votes) für den Mädchenschwarm Taylor. Der Singer-Songwriter, von dem sich auch Juror Dieter Bohlen (65) einiges erhofft, ist offenbar der absolute Spitzenreiter! Der 23-Jährige lässt seine Kontrahenten zudem weit hinter sich zurück: Den zweiten Platz belegte Beauty Alicia-Awa mit gerade einmal 16 Prozent (519 Votes) der Stimmen.

Ganz unten in der Beliebtheitsskala scheint Schülerin Clarissa zu stehen: Sie konnte lediglich ein Prozent (59 Votes) der Promiflash-Leser für sich gewinnen. Ob sie sich heute Abend von ihrem großen Traum, Deutschlands nächster Superstar zu werden, verabschieden muss?

