Daniela Katzenberger (32) zeigt sich total verwandelt! 2010 wurde sie mit ihrer eigenen TV-Show berühmt. Viel Aufmerksamkeit bekam sie damals vor allem wegen ihres künstlichen Aussehens: Zu hoch tätowierte Augenbrauen, zu dunkler Selbstbräuner und eine lange wasserstoffblonde Mähne. Seit sie Mutter ist, zeigt sie sich immer öfter auch von ihrer natürlichen Seite. Jetzt bekamen ihre Fans sie jedoch zu sehen, wie noch nie zuvor: Daniela trägt nun einen kessen Kurzhaarschnitt!

Auf ihrem neuen Instagram-Foto mussten ihre Follower schon zweimal hinsehen, um zu erkennen, dass es sich um die Kult-Blondine handelt. Die 32-Jährige hat sich von ihren Extensions verabschiedet und trägt ihre Haare nun wesentlich kürzer. "Hier, wie von euch gewünscht, ein Foto ohne meine luftgetrockneten Haartressen", kommentierte sie die ungewohnte Aufnahme. Mit dem Bobschnitt scheint sie sich pudelwohl zu fühlen – glücklich strahlt sie in die Kamera. Dazu ergänzte der Spaßvogel die Hashtags #ersatzteilllager und #obenohne.

Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Ausflug oder hat die Frau von Lucas Cordalis (51) sich endgültig von dem Kunsthaar getrennt? Mit dem Hashtag #extensionsindersommerpause kündigte die Katze zumindest an, länger "oben ohne" zu sein. Ihre Anhänger würden sich sicher freuen – ihnen gefällt der erwachsene Look ihres Idols: "Das sieht so klasse aus! Steht dir viel, viel besser als die langen Haare" lautet nur einer der zahlreichen Kommentare.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia im April 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im April 2019

