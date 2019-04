Irre Gerüchte um Bebe Rexha (29)! Die Sängerin und Songwriterin schrieb über Jahre hinweg zunächst für andere Künstler, bevor sie 2014 ihre erste eigene Single, "I Can't Stop Drinking About You", veröffentlichte. Nachdem jetzt im Internet Fotos der 29-Jährigen auftauchten, auf denen sie ein hautenges, schwarzes Top trug, war die Gerüchteküche sofort am Brodeln. Fans spekulieren: Bekommt die Musikerin etwa ein Baby? Nun sagt Bebe Rexha, was Sache ist.

Nachdem ein Fan Bilder der Beauty in einem eng anliegenden Top auf Twitter veröffentlichte, vermutete ein weiterer User sofort, dass Bebe schwanger sei. Diese Gerüchte erstickte der Star dann aber selbst im Keim, denn die Antwort darauf war nur ein trockenes: "Nein, ich bin pummelig" – mit einem Augenroll-Emoji. Es ist nicht das erste Mal, dass Bebes Körper im Fokus steht. Vor einigen Wochen offenbarte die Sängerin mit den heißen Kurven, dass Mode-Designer sie nicht einkleiden wollen würden, da sie keine Modelmaße hätte.

Viele ihrer Follower reagierten auf diesen Tweet mit unterstützenden Worten. Die einen widersprachen ihr und erklärten, sie sei nicht pummelig sondern "wunderschön" und "gesund". Andere fragten sich, wieso jemand überhaupt solche Mutmaßungen anstelle.

