Bebe Rexha (29) rasend vor Wut! Die amerikanische Sängerin mit albanischen Wurzeln wurde für zwei Grammys nominiert. Für die Verleihung, die am 10. Februar stattfindet, möchte die Musikerin so schön wie möglich aussehen. Dazu gehört natürlich ein standesgemäßes Designer-Outfit. Doch Bebe findet keinen Designer, der sie ankleiden möchte – weil sie angeblich zu dick ist! Auf Social Media macht sie ihrem Ärger nun Luft.

Die "Meant to Be"-Sängerin wendet sich in einem Video auf Instagram an alle Designer, die sie nicht einkleiden möchten: "Mein Team hat viele Designer angefragt. Viele möchten mich nicht einkleiden, weil ich zu dick bin. Wenn Größe 36/38 zu groß ist, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Dann möchte ich eure verf***ten Kleider auch nicht tragen!" Die Beschreibung des Videos nutzt sie zusätzlich, um noch ein Statement zu setzen. "Es tut mir leid, aber ich musste das einfach von meiner Seele reden. Wenn euch meine Musik oder mein Style nicht gefällt, ist das eine Sache. Aber sagt nicht, dass ich keine "Runway"-Kleidergröße trage. Wir sind in jeder Größe wunderschön!", schreibt Bebe zu dem Post.

Die 1,65 Meter große Sängerin ist als bester Newcomer und zusammen mit Florida Georgia Line für das beste Country Duo nominiert. In einem Interview erklärte sie, dass sie sehr überrascht über die Nominierung im Country Genre war, trotzdem freue sie sich sehr.

Derrick Salters/WENN.com Sängerin Bebe Rexha

Splash News Bebe Rexha in New York

Carlos Alvarez / Freier Fotograf / Getty Images Bebe Rexha bei den MTV EMAs 2018

