Ist da etwa ein Kleinmädchentraum zerplatzt? Rotschopf Lindsay Lohan (32) ist ehemaliger Disney-Kinderstar und riesiger Fan von "Arielle, die Meerjungfrau" – und die 32-Jährige hat sich offenbar immer schon gewünscht, die Nixe mit den flammendroten Haaren einmal selbst darstellen zu dürfen. Doch nun sieht es so aus, als wäre diese Rolle an Sängerin Lea Michele (32) gegangen – was Lindsay gar nicht cool fand.

In einem Instagram-Post im August, der mittlerweile allerdings gelöscht wurde, hatte Lindsay verkündet, Arielle sei ihre absolute "Traumrolle". Als Disney jetzt auf seinem offiziellen Instagram-Account mitteilte, dass Broadway-Schönheit Lea Michele Songs der Meerjungfrau in einer Musical-Live-Version in der Hollywood Bowl singen werde, reagierte sie irritiert. Sie kommentierte etwas verwundert: "Huh?" Mittlerweile ist der Kommentar jedoch gelöscht worden. Möglicherweise ist Lindsay aber auch entgangen, dass Lea die kleine Meerjungfrau gar nicht darstellen wird, sondern nur deren Lieder singt, während dazu auf der Leinwand die Bilder des Animationsfilms laufen.

Wie gut Lindsays Chancen stünden, in einem Film die Arielle darstellen zu dürfen, ist ohnehin ungewiss. Seit dem Film "The Canyons" von 2013, der ziemlich fiese Kritik einstecken musste, hat der ehemalige Kinderstar in keinem Kinofilm mehr mitgespielt.

Collection Christophel/ActionPress Szene aus "Arielle, die Meerjungfrau"

Anzeige

Getty Images Lea Michele bei den Glaad Media Awards

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan bei der Premiere von "Lindsay Lohan's Beach Club"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de