Nicht nur J.K. Rowling (53) verrät Geheimnisse aus dem Harry Potter-Universum! In den vergangenen Monaten hat die Autorin immer wieder aus dem Zauberwelt-Nähkästchen geplaudert und Dinge offenbart, die die Fans bisher wohl nicht geahnt hatten. Zuletzt erklärte die Schriftstellerin, der einstige Hogwarts-Leiter Dumbledore habe eine Affäre mit Grindelwald gehabt. Nun legte Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes (56) nach: Er verriet ein Zauberstab-Geheimnis aus den Filmen!

In fünf Filmen schlüpfte der Schauspieler in die Rolle des dunklen Lords, dessen Name nicht genannt werden darf. Während sein Erzfeind Harry Potter (gespielt von Daniel Radcliffe, 29) seinen Zauberstab bei den erbitterten Kämpfen gegen Voldemort fest umklammert hielt, machte es bei ihm meist eher den Eindruck, als würde er seinen bald fallen lassen – alles geplant, wie Ralph im GQ-Interview verriet. “An dem Zauberstab war ein Haken befestigt, sodass ich meine Hand öffnen konnte und das kleine Ende konnte ich dann am Finger verhaken. Es ist, als hätte ich die Hand ganz offen”, erzählte der 56-Jährige. Er habe es gut gefunden, dass der Stab leicht in der Hand gehalten werden konnte.

In dem Gespräch gestand der Brite auch: Er würde immer wieder in Voldemorts Zauberumhang schlüpfen. Ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird? In den Prequels Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und “Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen” war bisher keine Spur von dem bösen Magier.

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Getty Images Ralph Fiennes bei der Premiere von "The White Crow"

Getty Images Ralph Fiennes bei einem Pressetermin für "Der englische Patient"

