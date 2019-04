Das ist das Erfolgsgeheimnis von Bauer sucht Frau! Schon seit 14 Jahren finden einsame Landwirte in der beliebten Kuppelshow die ganz große Liebe. Tatsächlich kann das Format mittlerweile mit über 30 festen Paaren, etlichen Hochzeiten und sogar einigen Babys eine ordentliche Erfolgsbilanz vorweisen – im Gegensatz zu so manch anderer Flirt-Sendung wie Die Bachelorette und Der Bachelor. Doch warum halten "Bauer sucht Frau"-Beziehungen so viel länger als andere?

Im Promiflash-Interview offenbart Kupplerin Inka Bause (50) jetzt ihre Theorie, warum die Landwirte in ihrer Liebessuche erfolgreicher sind als die Bachelor-Junggesellen: "Der große Unterschied bei Bauern ist: Sie möchten nicht berühmt werden", stellt die Moderatorin klar und erklärt weiter: "Die haben eher so ein großes Problem, dass sie die bittere Pille schlucken und sagen: ‘Dann müssen wir halt ins Fernsehen’". Ansonsten hätten sie nun mal keine Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen. “Deswegen sind wir auch so authentisch und deswegen klappt es auch so oft”, fasst die Schauspielerin zusammen.

"Das ist was vollkommen anderes, als wenn so ein smarter Boy ins Fernsehen möchte und sich mal ein paar tolle Frauen servieren lassen möchte", witzelt Inka anschließend im Bezug auf die früheren Rosenkavaliere Andrej Mangold (32) und Co. Glaubt ihr, sie hat Recht mit ihrer Vermutung? Stimmt ab!

MG RTL D / Andreas Friese Steffi, Stephan und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

Christopher Tamcke / Future Imag / ActionPress Andrej Mangold im Februar 2019

