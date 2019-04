Klingeln etwa schon bald wieder die Hochzeitsglocken bei Bauer sucht Frau? In der vergangenen Staffel haben sich mit Oliwia und Jörn sowie Steffi und Stephan zwei BsF-Paare verlobt. Die erfolgreiche Liebesbilanz der beliebten Kuppel-Show hält somit weiterhin an, schon in früheren Jahren gab es zahlreiche Verlobungen und Hochzeiten – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Denn Moderatorin Inka Bause (50) verriet nun gegenüber Promiflash: Auch in diesem Jahr werden wieder einige Landwirte den Bund der Ehe eingehen!

"Es haben letztes Jahr sieben geheiratet und in diesem Jahr werden auch wieder mindestens drei Paare heiraten", so die gebürtige Leipzigerin. Wer genau unter die Haube kommt, dürfe sie natürlich noch nicht verraten. In Bezug auf die Liebesquote der Sendung steht für die 50-Jährige jedoch fest: "Es ist das erfolgreichste Format dieser Art in Deutschland und ich glaube sogar in Europa". Vom Verkupplungs-Erfolg der TV-Produktion schien die erfahrene Show-Masterin im Gespräch mit Promiflash auch selbst etwas überwältigt zu sein: "Es ist unglaublich, wir haben mittlerweile auch zehn oder elf Babys."

Doch warum halten die Beziehungen von BsF-Paaren oftmals so viel länger als die aus anderen Kuppel-Formaten, wie beispielsweise dem Bachelor oder der Bachelorette? "Ich glaube, der große Unterschied ist, dass die Bauern nicht berühmt werden möchten", äußerte sich die Moderatorin vielsagend. Vielmehr sähen die Farmer das Fernsehen tatsächlich als ihre letzte Chance, um Frauen kennenzulernen.

MG RTL D / Andreas Friese Steffi, Stephan und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

