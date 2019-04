Die Erfolgsserie Stranger Things erweist sich als Mega-Sprungbrett! In der Drama-Horror-Show verkörpert Schauspieler David Harbour (43) den Polizisten Chief Hopper, der das geheimnisvolle Mädchen Elfie (Millie Bobby Brown, 15) unter seine Fittiche nimmt und versucht, sie und ihre Freunde bei ihren gefährlichen Abenteuern in der gruseligen Parallelwelt zu beschützen – er gilt als absoluter Publikumsliebling. Während die Fans sehnsüchtig auf das Erscheinen der dritten Staffel im Juli warten, hat David nun schon das nächste Großprojekt in Aussicht!

Das berichtete jetzt The Hollywood Reporter. Gemeinsam mit Hollywoodstar und Hauptdarstellerin Scarlett Johansson (34) soll David in der actionreichen Comicbuchverfilmung "Black Widow" zu sehen sein! Welchen Charakter er genau verkörpern wird, haben die verantwortlichen Marvel Studios allerdings noch nicht bekannt gegeben. Die Dreharbeiten könnten dem Magazin zufolge bereits im Juni in London beginnen.

Für alle Fans, die sich so lange nicht gedulden wollen, gibt es eine gute Nachricht: David wird ab dem elften April in den deutschen Kinos auch in "Hellboy – Call of Darkness" zu sehen sein. Freut ihr euch schon darauf, ihn in Zukunft auch auf der Großleinwand zu sehen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / milliebobbybrown David Harbour und Millie Bobby Brown

Derrick Salters/WENN.com David Harbour bei einem Event in New York, Mai 2018

WENN / Charlie Steffens David Harbour bei der Golden Globes Aftershow-Party der Weinstein Company und Netflix 2017

