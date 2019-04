Diese DSDS-Mottoshow war ein voller Erfolg! Am Samstag mussten die Top 10-Kandidaten ihr Können zum ersten Mal vor einem riesigen Live-Publikum unter Beweis stellen: Neben Tausenden Besuchern der Sendung verfolgten über drei Millionen Haushalte das Spektakel vor den TV-Bildschirmen. Mit dem Thema "Chartbreaker" präsentierten die Nachwuchssänger vor der Jury um Dieter Bohlen (65) deutsche und internationale Hits – und waren im Promiflash-Interview danach total aus dem Häuschen!

Nachdem Davin Herbrüggen die Show mit seiner Interpretation von Bon Jovis "It's My Life" eröffnet hatte, wurde er von den Juroren in den höchsten Tönen gelobt – und war auch später noch super-happy über seine Live-Premiere, wie er Promiflash verriet: "Das war ein mega-krasses Gefühl. [...] Es war einfach zu krass für mich!" Sein Kollege Momo Chahine begeisterte die Anwesenden mit Aymans "Mein Stern" zwar eher mäßig, genoss die Darbietung aber total: "Dass das Publikum so eine Hammer-Atmosphäre von sich lässt, hätte ich nicht mit gerechnet, das war so geil."

Obwohl sie für ihre sexy Inszenierung von Beyoncés (37) Kracher "Crazy In Love" von der Jury kritisiert wurde, war Alicia-Awa Beissert am Ende des Abends von den Socken: "Ja, ich glaube, das war die schönste Show, die ich je gesehen habe. [...] Auch wenn heute nicht alles perfekt war, ich hatte Spaß und das war mein Ziel!"

Getty Images Davin Herbrüggen während seiner Performance in der ersten Mottoshow von DSDS

Getty Images Momo Chahine in der ersten Mottoshow von DSDS 2019

Getty Images Alicia-Awa Beissert während der ersten Mottoshow bei DSDS

