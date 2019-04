Das Ende rückt immer näher! Am 15. April 2019 startet die achte und finale Staffel von Game of Thrones. In den letzten Episoden der HBO-Hitserie entscheidet sich dann, wer den Eisernen Thron besteigen darf – und damit über Westeros herrschen wird. Eine hat schon jetzt verraten, wer ihrer Meinung nach den Kampf um den begehrten Thron gewinnen sollte: Für GoT-Star Maisie Williams (21) ist dies Sophie Turners (23) Serienfigur!

“Sansa Stark!”, sagte die “Arya Stark”-Darstellerin wie aus der Pistole geschossen bei der Premiere zur achten Staffel gegenüber ExtraTV. Und sie weiß auch ganz genau, warum. “Sie wäre eine unglaubliche Herrscherin. Sie ist so echt und ehrlich und sie hat so viel gelernt”, begründet Maisie ihre Wahl. Zudem sei Sophie, mit der sie auch privat befreundet ist, “verdammt schön”.

Mit ihr lief Maisie übrigens auch zur Weltpremiere in New York über den roten Teppich der Radio City Music Hall. Wenig später präsentierte sich die Sansa-Darstellerin dann aber auch noch einmal mit ihrem Verlobten Joe Jonas (29). Die beiden wollen noch im Frühjahr 2019 heiraten. Bei ihrem Jawort wird auch Maisie dabei sein – und das als Trauzeugin, wie Sophie an dem Abend verriet.

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner in "Game of Thrones", Staffel 7

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas bei der Paris Fashion Week 2018

