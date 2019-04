Kein Ende in Sicht! Mehr als zwei Jahre ist es bereits her, dass das ehemalige Hollywood-Traumpaar Brad Pitt (55) und Angelina Jolie (43) beschlossen hat, die Scheidung einzureichen – und der hässliche Rosenkrieg zwischen den beiden Oscar-Gewinnern könnte schon längst vorbei sein. Zumindest wenn es nach Brad ginge. Doch seine 43-jährige Noch-Ehefrau scheint da nicht richtig mitziehen zu wollen – was den Schauspieler zunehmend nervt.

"Brad ist von Angelina frustriert, da die Scheidung sich immer weiter hinzieht", verriet eine Quelle Hollywood Life. "Für Brad fühlt es sich so an, als ob Angie sich weiterhin querstellt und keinerlei Kompromisse eingehen will. Brad ist darüber verärgert und findet, die Scheidung sollte eigentlich schon längst durch sein." Brad und Angelina versuchen nach wie vor, neben der Scheidung ein sogenanntes "bifurcated judgement" (auf Deutsch: "gegabeltes Urteil") zu erreichen. Heißt: Beide beantragen zunächst den Single-Status und verhandeln im Anschluss die Aufteilung ihrer Güter sowie das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. "Während in die Sache mit der Bifurcation endlich Bewegung kommt, ist sonst immer noch nichts in trockenen Tüchern, und für Brad ist nichts in dieser epischen Schlacht einfach gewesen", fügte die Quelle hinzu.

Der 55-Jährige sehnt einfach nur ein Ende des Rosenkrieges herbei. "Brad will, dass dieser Prozess vorbei ist, damit seine und die Wunden der Kinder heilen können und er die ganze Sache hinter sich lassen kann."

Lia Toby/WENN.com Brad Pitt bei der Premiere von "Allied"

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie zusammen mit Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara und Maddox, Februar 2019

Anzeige

MEGA Brad Pitt und Angelina Jolie, 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de