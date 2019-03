Noch immer kein Ende in Sicht! Nachdem Angelina Jolie (43) und Brad Pitt (55) kürzlich – zum ersten Mal seit einer Ewigkeit – wieder zusammen gesichtet worden waren, schienen die Mega-Stars in Sachen Scheidung endlich zu Potte zu kommen. Doch offenbar handelte es sich um einen Fehlalarm, denn: Insidern zufolge beträfen die Verhandlungen zwischen Angelina und Brad gar nicht ihre Scheidung – zumindest nicht in erster Linie!

Gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenportal The Blast berichteten Insider von den aktuellen Verhandlungen zwischen den Schauspielern. "Beide wollen mit ihrem Leben fortfahren und nicht länger miteinander verheiratet sein", bestätigten sie zunächst den aktuellen Stand der Dinge. Allerdings arbeite das Ex-Hollywood-Traumpaar vorerst gar nicht auf eine Scheidung hin, sondern lediglich auf eine Vorstufe.

Mittels einer solchen Vorstufe könnten Angelina und Brad verfrüht einen Single-Status erwirken und Verhandlungen zu Sorgerecht sowie Vermögen zu einem späteren Zeitpunkt abwickeln. Gerade in Hollywood ist dies keine Seltenheit, zumal die betreffenden Vermögen oftmals enorm sind und sich die Verhandlungen entsprechend kompliziert gestalten.

Getty Images Brad Pitt im November 2018 in Beverly Hills

Getty Images Angelina Jolie im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im November 2015 in New York

