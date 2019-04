Bei Saskia Atzerodt (27) ging's im TV heiß her! Am 9. April startet die zweite Staffel der TV-Show Get the Fuck out of my House, in der erstmals auch Promis um 100.000 Euro kämpfen – unter anderem Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Saskia. Um zu gewinnen, verbrachte die Blondine mehrere Wochen mit 99 Konkurrenten in einem 63 Quadratmeter großen Haus. Mit einem Mitstreiter schien es sich die Reality-Lady dort besonders kuschelig gemacht zu haben: In einem neuen Trailer ist die Blondine knutschend mit einem Mann zu sehen. Handelt es sich dabei etwa um den Mystery Man aus Saskias Pärchenurlaub im vergangenen Jahr?

Bei den extremen Show-Bedingungen dürften die Emotionen der Teilnehmer vermutlich eh schon verrückt gespielt haben – in Saskias Fall scheint sich da auch noch Amor eingemischt zu haben. In dem nun von ProSieben veröffentlichten Video geht die 27-Jährige mit einem männlichen Showkandidaten auf Tuchfühlung und verrät: "Wir haben uns beide verliebt, das ist so ein schönes Gefühl. Das kann sich keiner vorstellen."

Doch wer ist ihr vermeintlich neuer Freund? Im Dezember turtelte die Augsburgerin mit einem mysteriösen Mann im Urlaub in der Karibik. Promiflash liegen Fotos vor, die das mögliche Pärchen in sommerlicher Zweisamkeit zeigt. Und tatsächlich: Der Reise-Buddy und Saskias TV-Knutsch-Partner sehen sich verdächtig ähnlich. Womöglich hat der 34-jährige "Get the Fuck"-Teilnehmer Peter aus Grevenbroich Saskias Herz während der Dreharbeiten erobert – ihm sieht der Mann in dem Trailer jedenfalls ziemlich ähnlich.

Promiflash Saskia Atzerodt in männlicher Begleitung während ihres Barbados-Urlaubs 2018

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt im Karibik-Urlaub, Dezember 2018

ProSieben/Willi Weber "Get the Fuck out of my House"-Kandidat Peter

