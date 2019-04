Die erste Live-Show von DSDS hatte es in sich! Unter dem Motto "Chartbreaker" sang die Top 10 Hits der vergangenen Jahre – einige von ihnen standen das erste Mal in ihrem Leben auf einer großen Bühne. Nicht nur für die Kandidaten war der Abend eine besondere Erfahrung. Auch Jury-Mitglied Oana Nechiti (31) erlebte am Samstag ihr Mottoshow-Debüt. Wie sind ihre Eindrücke? Im Interview mit Promifash hat sie es verraten!

Die 31-Jährige erklärt, dass sie keine Vorstellungen von der Show gehabt habe. Im Laufe der Jahre habe sie gelernt, dass Erwartungen nur zu Enttäuschungen führen – am Ende wurde sie jedoch völlig geflasht: "Es ist echt ein Phänomen!" Kurz vor der Sendung sei sie sehr aufgeregt gewesen. Die Adrenalin-Schübe liebe sie jedoch: "Ich lebe dafür, muss ich sagen. Sobald ich mich hinsetze, ist es so, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Es ist ganz merkwürdig"

Bei ihren Jury-Kollegen konnte die Tänzerin auf jeden Fall punkten: "Oana ist mega – wirklich! Ich mag Oana sehr gerne. Sie ist einfach eine Rampensau und das brauchen wir", meint Pietro Lombardi (26) nach der Show. Auch ihr Partner schien mächtig stolz auf seine Freundin zu sein: Erich Klann (31) himmelte die gebürtige Rumänin von den Zuschauerreihen aus an.

Getty Images Oana Nechiti in der ersten Mottoshow von DSDS 2019

Getty Images Oana Nechiti und Pietro Lombardi in der ersten Mottoshow von DSDS 2019

Getty Images Erich Klann, Tänzer

