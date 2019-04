Dieser Post ging nach hinten los! Nicole "Snooki" Polizzi (31) wollte ihren Fans im Netz nur einen Schnappschuss von einem Familienausflug mit ihren Kindern präsentieren – und musste für das Foto zahlreiche Mama-Hate-Kommentare einstecken. Der Jersey Shore-Star wurde in den Kommentaren zum Bild von einigen Usern dafür kritisiert, dass er seine Kinder im Alter von vier und sechs Jahren noch immer im Kinderwagen durch den Erlebnispark schob. Snooki wehrte sich jetzt gegen die Kritiker!

“Oh mein Gott, meine Kinder würden in dem Alter niemals noch in einem Kinderwagen sitzen”, kommentierte ein User das Instagram-Bild von der Reality-Darstellerin, das die 31-Jährige mit ihrer Familie und mit Freunden im Disneyland zeigt. “All diese Kinder können doch schon laufen”, bemerkt ein anderer. Snooki wollte die Hate-Kommentare offenbar nicht auf sich sitzen lassen und antwortete ihren Kritikern. “Sie können laufen! Aber in großen Menschenmengen ziehe ich es vor, dass sie auf ihrem Hintern sitzen. Das erspart mir den Stress, dass ich sie verlieren könnte”, erklärte die bald dreifache Mutter aufgebracht.

Nicht jede Followerin wollte diese Erklärung allerdings akzeptieren. “Ich habe drei Kinder und wir waren schon dreimal im Disneyland. Wenn man über zwei ist, läuft man. Und ich habe noch niemanden verloren”, war sie sich sicher. Andere dagegen konnten die ganze Aufregung nicht verstehen. “Wen zur Hölle kümmert es, ob sie in einem Kinderwagen sitzen”, versuchte ein Fan die Diskussion schließlich aufzulösen.

Instagram / snooki Nicole "Snooki" Polizzi mit ihren Kindern

Instagram / snooki Snooki mit ihrer Tochter

Instagram / snooki Snooki, Reality-TV-Darstellerin

