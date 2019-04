Es ist momentan das Royal-Thema Nummer eins! Seitdem bekannt geworden ist, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, überschlagen sich die Meldungen. Wie, wo und wann wird die werdende Mama entbinden? Wer wird bei der Geburt womöglich dabei sein? Natürlich sollen diese sehr privaten Informationen unter Verschluss bleiben – trotzdem kommen jetzt, so kurz vor dem großen Tag, doch intime Details ans Licht!

Wie The Mail on Sunday erfahren haben will, strebe die Schwangere eine natürliche Geburt an und wolle dabei auf die kundigen Ärzte der Queen (92) verzichten. Meghan habe sich angeblich selbst ein Team aus unbekannten Fachkräften zusammengestellt – und bricht damit mal wieder mit der royalen Tradition. Der Grund ist simpel: Sie wolle nicht, dass "Männer in Anzügen" die Geburt ihres ersten Kindes überwachen. Ob Meghans Wunsch in Erfüllung geht, bleibt aber fraglich, denn laut des strengen Protokolls der Monarchin könne die Anwesenheit der Ärzte nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Herzogin Kate (37) setzte hingegen bei allen drei Entbindungen auf die Hilfe von Alan Farthing und Guy Thorpe-Beeston – sie sind spezialisiert auf Geburten mit einem hohen Risiko und sollen die Besten auf diesem Gebiet sein. Wie eine Quelle verriet, soll sich die Crew im Kreißsaal diskret zurückhalten und nur im Notfall herbeigerufen werden. Deshalb würden einige nicht nachvollziehen können, warum sich die Herzogin von Sussex gegen diese Unterstützung entschieden hat.

