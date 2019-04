In nur einer Woche ist es wieder so weit! Dann versammelt sich erneut alles, was Rang und Namen hat, auf dem berühmten Coachella Valley Music And Arts Festival in der kalifornischen Wüste nahe Palm Springs. Neben den performenden Musikern sind diverse Hollywood-Sternchen, Influencer und Supermodels Teil des Staraufgebots. Auch Solange Knowles (32) sollte in diesem Jahr auf dem Festival auftreten – doch kurz vor ihrem Auftritt machte die Sängerin einen überraschenden Rückzieher!

"Aufgrund größerer Produktionsverzögerungen wird Solange leider nicht mehr auf dem diesjährigen Festival auftreten", gaben die Coachella-Organisatoren via Twitter am Sonntagabend bekannt. In ihrem Statement heißt es weiter: "Sie entschuldigt sich vielmals und freut sich darauf, in Zukunft wieder beim Coachella aufzutreten." Weitere Infos über den Grund der Absage blieben aus. Solange selbst äußerte sich ebenfalls nicht dazu.

Den Fans müssen also vom letzten Coachella-Gig der Musikerin zehren. Gekleidet in knappe Outfits und mit sexy Dancemoves hatte Solange 2018 zusammen mit ihrer älteren Schwester Beyoncé (37) dem Publikum ordentlich eingeheizt. In diesem Jahr werden unter anderem Künstler wie Kid Cudi (35), Weezer, Aphex Twin, J. Balvin (33) sowie die Headliner Tame Impala auf der Bühne inmitten der Colorado-Wüste stehen.

Bey/ Splash News Solange und Beyoncé beim Coachella 2018

JP Yim / Getty Images Sängerin Solange

Getty Images Solange Knowles im März 2018

