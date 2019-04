Was sagen eigentlich die ehemaligen Love Island-Kandidaten zu der neuen Fremdflirt-Show Temptation Island? Seit Anfang März wagen vier Paare den verrückten Treuetest vor laufender Kamera. Getrennt von ihren Partnern müssen sie bei Dates und Partys der Versuchung in Form von attraktiven Single-Kandidaten widerstehen. Auch Tobias Wegener versuchte sein Flirt-Glück bereits auf einer Liebes-Insel. Von der Fremdgeh-Sendung hält der Muskelmann aber absolut gar nichts!

Promiflash hat den durchtrainierten Hottie auf der Beautymesse Glow in Stuttgart getroffen. Auf "Temptation Island" angesprochen, konnte der TV-Star nur lachen: "Ich habe in der Werbung Ausschnitte gesehen und habe mich darüber kaputtgelacht, aber das interessiert mich nicht. Ich würde meiner Frau den Vogel zeigen, wenn die mir sagen würde, dass die da reinwollen würde", stellte Tobi klar.

Doch was hat der ehemalige Islander eigentlich an dem Konzept auszusetzen? Tobias ist der Meinung, dass eine Treueprobe in dieser Form bei einer funktionierenden Beziehung einfach nicht nötig sei: "Entweder weiß man im normalen Leben, ob das fruchtet oder nicht. Da brauche ich nicht in so was rein", fasste der Womanizer zusammen. Was haltet ihr von Tobis Einstellung zu "Temptation Island"?

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW Die vier "Temptation Island"-Paare 2019

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener

Anzeige

Love Island, RTL II Tobias Wegener, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de