Freude pur bei Olly Murs (34)! Im Finale der britischen Ausgabe von The Voice am vergangenen Samstag trug sein Schützling Molly Hocking den Sieg davon. Die Sängerin hatte es geschafft, sich in die Herzen der Zuschauer zu singen – und mit ihrem Erfolg erfüllte sie ihren Mentor mit Stolz. Selbstverständlich ließ es Olly sich anschließend nicht nehmen, den Triumph der 18-Jährigen gebührend zu feiern: Auf der Aftershow-Party ließ der Brite es so richtig krachen – und zog sogar blank!

Auf Instagram teilte Olly ein Bild, auf derm er in Jubel-Pose auf seinem roten Juroren-Sessel zu sehen ist – allerdings nicht wie gewohnt in stylischen Klamotten, sondern so, wie Gott ihn schuf! Passenderweise betitelte er den Schnappschuss in Anlehnung an den ABBA-Hit "The Winner Takes It All" mit den Worten: "The Winner Takes It Off" (zu Deutsch: Der Gewinner zieht sich aus). So viel nackte Haut kommt bei seinen Followern offenbar bestens an: Schon nach wenigen Stunden haben über 144.000 Fans den sexy Beitrag gelikt.

Doch wer ist eigentlich Ollys Schützling Molly Hocking? Die Musikerin stammt aus St Ives, einem beliebten Ferienort der Grafschaft Cornwall. Vor ihrer Teilnahme an der Casting-Show hatte sie in dem Laden ihrer Mutter gearbeitet und schon lange davon geträumt, als Sängerin durchzustarten. "Ich habe mich darauf vorbereitet, seit ich zehn Jahre alt bin. Ich möchte einfach meine Familie stolz machen", erzählte sie The Sun vor dem Finale.

Instagram / ollymurs Olly Murs und Molly Hocking im April 2019

Getty Images Molly Hocking, The Voice-Gewinnerin aus Großbritannien

Getty Images Jimmy Balito, Olly Murs und Molly Hocking im April 2019

