Dieser Megastar traut sich was! Jahrelang erlebte David Hasselhoff (66) mit seinem Superauto K.I.T.T. und als Rettungsschwimmer in den Serien “Knight Rider” und “Baywatch” Abenteuer. Aus ihnen wurden Welthits, aus David ein Superstar. Aber auch als Sänger machte sich der Schauspieler einen Namen. “Looking for Freedom” war vor allem zur Wendezeit in Deutschland ein Kracher. Im Sommer bringt David nun ein neues Album heraus – darauf singt er sogar auf Deutsch!

“Ich habe eine Version von ‘Mit 66 Jahren’ von Udo Jürgens (✝80) aufgenommen. Ich singe aber nur den Chorus auf Deutsch, die Sprache ist sonst einfach zu schwer für mich”, verrät David der Bild. Die englischen Strophen hätte er von Chris de Burgh (70), der bereits eine englische Version davon aufgenommen hatte. Der Titel landete übrigens entgegen den Ängsten seiner Plattenfirma auf dem Album. Die glaubte, dass man ihn wegen des Titels für zu alt halten könnte. Aber: “Wir haben das Lied bei meinem Auftritt in der Arena auf Schalke getestet. Es ist super angekommen”, freut sich der 66-Jährige.

Ansonsten würden sich auf der kommenden Scheibe neue sowie weitere alte Songs aus früheren Jahrzehnten befinden. Darunter “Lips Like Sugar” von Echo & The Bunnymen. Das seien Hits, “die vor vielen Jahren geschrieben wurden und heute noch aktuell sind. Viele Kids kennen die Lieder wahrscheinlich nicht und halten sie für neu”, erklärt der Sänger.

