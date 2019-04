Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) sind seit mehreren Monaten der Gesprächsstoff der Presse. Immer wieder teilen die beiden verliebte Momente aus ihrem Leben via Social Media – sei es beim Reisen, vom roten Teppich oder dem entspannten Bundesliga-Gucken im Bett. Dass die Germany's next Topmodel-Jurorin superverliebt in Tom ist, bewies sie erst kürzlich wieder: Heidi postete jetzt einen verschlafenen Schnappschuss von ihrem Schatz aus dem Bett!

Total verliebt schmachtet die 45-Jährige ihren Tom auf einem aktuellen Instagram-Foto an. Noch ziemlich zerzaust und offenbar am Schlummern hielt die Modelmama den Moment von ihrem Verlobten für die Ewigkeit fest. Mit dem simplen Wort "Engel" und einigen Kuss-Smileys drückte Heidi zusätzlich die Zuneigung zu ihrem Bald-Ehemann aus.

Noch in diesem Jahr sollen die Hochzeitsglocken bei den Turteltauben läuten. Gemunkelt wird, dass sich die zwei entweder Ende April – kurz vor der großen Tokio Hotel-Tour – oder Ende Juni, nach Abschluss der Konzertreihe das Jawort geben wollen. Dass vor allem Heidis Kids eine große Rolle an diesem Tag spielen werden, machte sie erst kürzlich in einem Interview mit InTouch deutlich.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im April 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2019 in West Hollywood

Apega/WENN.com Topmodel Heidi Klum, März 2019

