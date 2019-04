Wenigstens diese Klage ist Conor McGregor (30) jetzt los! Der Martial-Arts-Star hat seit seiner Niederlage gegen Khabib Nurmagomedov (30) im Oktober vergangenen Jahres vor allem jenseits der Arena für Schlagzeilen gesorgt. Mehrere Medien berichteten über unbestätigte Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Iren in seiner Heimatstadt Dublin. Dann gab Conor überraschend seinen Rücktritt bekannt – nur um gleich wieder mit einem Comeback zu liebäugeln. Eingelenkt hat er offenbar auch bei seinem jüngsten Rechtsstreit.

Der Star der Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) war im März dabei gefilmt worden, wie er in einem Hotel in Miami auf ein am Boden liegendes Handy trampelt. TMZ veröffentlichte das Video. Der Besitzer des Smartphones, Ahmed Abdirzak, hatte Conor wegen Körperverletzung angezeigt. Er warf dem Iren vor, ihm das Telefon aus der Hand geschlagen zu haben. Nun aber erklärte Ahmed den Fall für beendet und zog die Klage zurück.

Das deutet laut des Onlineportals darauf hin, dass er und Conor sich außergerichtlich geeinigt haben könnten. Womöglich habe der Martial-Arts-Kämpfer dem Kläger eine Abfindung gezahlt. Conor ist für Ausraster in der Öffentlichkeit berüchtigt. Er hatte vor einem Jahr in einer Tiefgarage ein Absperrgitter auf einen Kleinbus geworfen, in dem Khabib saß. Jetzt wurde bekannt, dass der 30-Jährige am Wochenende in einem Pub einen Gast geschlagen haben soll.

Sean M. Haffey / Getty Images Conor McGregor

Anzeige

MEGA Conor McGregor, März 2019

Anzeige

Getty Images Conor McGregor beim UFC 229 in Las Vegas

Anzeige

Seid ihr Fans von Conor MccGregor? Ja, absolut! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de