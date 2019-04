Nachdem bekannt geworden war, dass Lori Loughlin (54) und Felicity Huffman (56) Bestechungsgelder gezahlt haben, um ihren Kindern eine erstklassige College-Ausbildung zu ermöglichen, müssen die TV-Stars nun eine hohe Gefängnisstrafe fürchten. Felicity bekannte sich bereits am gestrigen Tag über ein Statement schuldig und könnte so einer hohen Gefängnisstrafe entgehen– anders als Lori. Ihr drohen wegen Geldwäsche jetzt sogar bis zu 20 Jahre hinter Gittern!

Wie TMZ berichtete, wird dem Full House-Star nun Geldwäsche vorgeworfen. So lautet die Anklageschrift: "Verschwörung zum Waschen der Bestechungsgelder und anderer Zahlungen zur Unterstützung des Betrugs." Die Schauspielerin soll eine hohe Summe an eine angebliche Wohltätigkeitsorganisation gezahlt haben. So konnte die 54-Jährige ihre Bestechung tarnen. Allein für diese Aktion kann die Strafe maximal bis zu 20 Jahre betragen.

Felicity hingegen plädierte am vergangenen Montag auf schuldig und verkündete: "Ich akzeptiere meine Schuld in vollem Umfang und mit tiefem Bedauern und Schande über das, was ich getan habe." Durch ihr Plädoyer könnte sie mit vier Monaten davonkommen.

Getty Images Felicity Huffman im April 2019 in Boston

Getty Images Lori Loughlin im April 2019 in Boston

ActionPress / Dave Bedrosian / Future Image Lori Loughlin 2019 in Beverly Hills

