Jetzt ist es raus! Felicity Huffman (56) wurde Mitte März verhaftet. Der Grund: Die Schauspielerin soll 15.000 US-Dollar gezahlt haben, damit ihre Tochter an einer Elite-Universität studieren kann – dafür muss sie sich nun vor Gericht verantworten. Öffentlich äußerte sich der ehemalige Desperate Housewives-Star nicht zu den Anschuldigungen – löschte sogar seine Social-Media-Accounts. Jetzt wurde das Schweigen gebrochen: Felicity bekannte sich nun im Betrugsskandal schuldig – und ließ ein langes Statement veröffentlichen.

Das Justizministerium gab am Montagnachmittag nun bekannt, dass das TV-Gesicht zu den 14 Angeklagten gehöre, die auf schuldig plädieren. Doch nicht nur das: People liegt auch ein offizielles Schreiben von Felicity selbst vor, in dem sie Verantwortung für ihre Handlungen übernimmt: "Ich akzeptiere meine Schuld in vollem Umgang und mit tiefem Bedauern und Schande über das, was ich getan habe." Sie werde in jedem Falle die Konsequenzen hinnehmen, die sich aus ihrem Betrug ergeben würden.

Die 56-Jährige lässt darin auch einen privaten Einblick in ihr Gefühlsleben zu: "Ich schäme mich dafür, dass ich meiner Tochter, meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kollegen und dem Bildungswesen solchen Schaden zugefügt habe." Weiter entschuldigte sie sich bei allen Beteiligten für ihre Tat und beteuerte, dass ihre Tochter von ihrem kriminellen Vorgehen nichts mitbekommen habe oder wissen konnte.

Felicity Huffman bei einem Event, 2018

Felicity Huffman Backstage bei den Emmys 2018

Felicity Huffman, Schauspielerin

