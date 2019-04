Großes Aufatmen bei Tim Lobinger (46) und seiner Familie! Der ehemalige Stabhochspringer hat eine unfassbar schwere Zeit hinter sich: 2017 war er an einer besonders aggressiven Form von Leukämie erkrankt. Doch vor kurzem verkündete der gebürtige Rheinbacher, dass er den Krebs trotz eines zwischenzeitlichen Rückfalls besiegt habe und nun endlich wieder nach vorn schauen könne. Gegenüber Promiflash verriet der einstige Spitzensportler jetzt, wie seine engsten Vertrauten auf die frohe Botschaft reagiert haben!

"Die Familie war schon extrem erleichtert, auch der enge Freundeskreis", so der Hallenweltmeister von 2003 im Interview. Natürlich sei die Nachricht von der Wiederkehr der Krankheit im vergangenen Jahr für alle ein erneuter Schock gewesen: "Ein Rückfall ist immer nochmal was anderes, weil man doppelt mitleidet", erinnerte sich Tim. "Klar wächst auch irgendwann in der Zeit diese Angst, dass es nie wirklich weg ist. Aber jetzt kann ich wirklich Entwarnung geben", freute sich der ehemalige Leichtathlet sichtlich.

Zuvor hatte sich der Let's Dance-Teilnehmer von 2011 gegenüber Promiflash bereits dazu geäußert, dass die neuesten Entwicklungen für ihn alles andere als selbstverständlich seien: "Das war wirklich medizinisch, ich will nicht sagen ein Wunder, aber dann doch hart erarbeitet." Nun wolle der Athletik-Trainer auch beruflich wieder aktiver werden.

Getty Images Tim Lobinger bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2011 in Paris

ActionPress / Peter Timm / face to face Tim Lobinger bei der NDR Talk Show im Mai 2018

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, Ex-Sportler

