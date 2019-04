In der Welt von Social Media bleibt selten etwas geheim – schon gar nicht aus dem Leben von Reality-Stars wie Kourtney Kardashian (39). Zwar setzte die Unternehmerin selbst bisher keinen offiziellen Post ab, der einen Urlaub nach Finnland direkt bestätigte. Doch über Umwege entdeckten aufmerksame Fans: Kourtney feierte offenbar ihren 40. Geburtstag im Arctic TreeHouse Hotel in Rovaniemi vor – gemeinsam mit ihren Kindern, ihrem Ex Scott Disick (35) und dessen neuer Partnerin Sofia Richie (20).

Nicht nur, dass Kourtney eine kurze Instagram-Story veröffentlichte, die sie in einem offensichtlichen Winterdomizil zeigt, auch die Designer des Arctic TreeHouse Hotels, Studio Puisto Architects, reposteten den Content. Dazu tauchten auch auf Sofias Social-Media-Account Fotos auf, die offenbar in Finnland entstanden sind. Eines zeigt die 20-Jährige in einem all-black Schnee-Outfit vor einer Holzhütte. Sofia kennzeichnete das Pic mit dem Titel: "Der Nordpol". Urlaub mit dem Ex und seiner Neuen? Für Kourtney, die am 18. April ihren 40. Ehrentag feiert, scheint das kein Problem zu sein.

Im März, nach einer gemeinsamen Reise nach Mexiko im vergangenen Jahr, erklärte Kourtney in der Today-Show, mit ihrem Verflossenen und seiner Freundin zusammen zu reisen sei "eine gute Botschaft an andere". Sie seien eben "eine moderne Familie". Weiter verriet sie: "Diese Dinge sind absolut in Ordnung. Es war keine Überraschung, dass Sofia dabei war. Sofia und Scott sind zusammen, sie sind verliebt und sie ist jetzt ein Teil der Familie."

