Gebührender Abschied! In Los Angeles wird es eine Trauerfeier für den ermordeten Nipsey Hussle (✝33) geben. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ermias Joseph Asghedom wurde am 31. März 2019 vor einem Modegeschäft in Los Angeles mit mehreren Schüssen getötet. Im berühmten Staples Center werden ihm nun Tausende Menschen gedenken. Ein Plakat zu der Veranstaltung verrät Details zur geplanten Trauerfeier für den verstorbenen Musiker.

Auf dem Plakat ist Nipsey ganz in Weiß und mit Flügeln als Engel dargestellt. "Nipsey Hussle’s Celebration of Life" steht über dem Bild, das auf dem Instagram-Account des 33-Jährigen geteilt wurde. Der Gottesdienst in der Arena in Los Angeles soll demnach eine zweistündige "Feier für das Leben" sein und am Donnerstag, dem 11. April 2019, stattfinden. Der Eintritt zu der Trauerfeier ist kostenlos, freie Tickets gibt es für die Bürger von Kalifornien über die Website axs.com. Schon jetzt ist das Ausmaß der Veranstaltung abzusehen – schließlich fasst die Arena bis zu 21.000 Menschen.

Die Polizei sucht währenddessen laut TMZ nach einer Person, die während einer Mahnwache einen Tag nach dem Mord an dem Musiker das Feuer auf zwei Personen eröffnet und diese verletzt hat. Eine Person wurde dabei laut Polizei am Ellenbogen getroffen und eine weitere am Rücken und am Gesäß verletzt.

Getty Images Nipsey Hussle, Rapper

Getty Images Nipsey Hussle in Los Angeles

Getty Images Nipsey Hussle im Oktober 2018



