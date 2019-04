Mal wieder Ärger für Conor McGregor (30)! In den vergangenen Jahren sorgte der irische Mixed Martial Arts-Kämpfer bereits für etliche Skandale. Erst im März wurde er festgenommen, da er das Handy eines Fans zertrümmert haben soll. Im vergangenen Jahr attackierte er einen Bus, in dem der Leichtgewichtskämpfer Khabib Nurmagomedov (30) saß, und pöbelte betrunken auf einer Pressekonferenz. Am Wochenende soll der Ultimate-Fighting-Champion nun in eine Kneipen-Schlägerei in Dublin verwickelt gewesen sein!

Laut Irish Mirror weilte Conor am Samstag im Marble Arch Pub in Drimnagh, einem Vorort von Dublin. Dort soll es zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Gast gekommen sein, da Conor sich nach dessen Meinung wie ein "Idiot" benommen habe. Der Mann soll Conor mit einer Anspielung auf dessen Niederlage gegen Nurmagomedov derart provoziert haben, dass bei dem Profi-Sportler die Sicherungen durchbrannten und er zuschlug. Mit den Worten "der Russe hat dich übel zugerichtet" habe der Unbekannte das Fass angeblich endgültig zum Überlaufen gebracht.

Die irische Nationalpolizei bestätigte auf Nachfrage von TMZ bislang lediglich, dass es Ermittlungen zu einem Vorfall am 6. April in besagtem Pub gebe. Der Name Conor McGregor wurde dabei nicht erwähnt. "Es gab keine Festnahmen. Der Sachverhalt wird untersucht", so das Statement der Ordnungshüter.

MEGA Conor McGregor, März 2019

Anzeige

Splash News Conor McGregor auf dem Weg zum Gericht

Anzeige

Getty Images Conor McGregor in der T-Mobile Arena in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de