Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) sind unzertrennlich! Am Valentinstag verlobten sich die Sängerin und der Hollywood-Schauspieler, seitdem wurden sie nur bei wenigen öffentlichen Auftritten gesehen. Vermutlich waren die beiden Turteltauben zu sehr mit den Vorbereitungen für ihre Hochzeit beschäftigt. Jetzt gönnte sich das Promi-Traumpaar eine schöne Pause – mit dem Motorrad ging es zu einem amerikanischen Restaurant in West-Hollywood!

Zwei Stunden verbrachten Orlando und seine Katy am Montag im Craig’s – einem der angesagtesten Restaurants in Los Angeles. Beim Verlassen des Lokals trugen beide schicke, weiße Motorrad-Helme und bewiesen einmal mehr, wieso sie zurecht zu den heißesten Celebrity-Paaren zählen. Besonders die "I Kissed A Girl"-Interpretin war eine richtige Augenweide in ihrem trendigen, orangefarbenen Overall samt schwarzer Chanel-Bauchtasche.

Doch auch Orlando machte in seinem Jeans-Komplettlook mit schwarzen Lederhandschuhen eine gute Figur. Bevor der "Fluch der Karibik"-Darsteller den Motor anspringen ließ, schmiegte sich seine Verlobte demonstrativ an ihn – zwischen diese zwei Stars passt wirklich kein Blatt. Den genauen Hochzeitstermin behielten Katy und Orlando bislang noch für sich.

Kimble/MEGA Katy Perry im sexy Overall in Los Angeles

Kimble/MEGA Orlando Bloom verlässt ein Restaurant in West Hollywood im April 2019

Action Press / NIVIERE/VILLARD/SIPA Orlando Bloom und Katy Perry in Monte Carlo

