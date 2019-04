Motsi Mabuse (37) hat wirklich eine steile Karriere hingelegt! Nachdem die 37-Jährige in ihrer Tanz-Vergangenheit so einige Preise abräumen konnte, wurde sie 2007 für ihre Erfolge mit einem Engagement als Profitänzerin bei Let's Dance belohnt. Seit 2011 ist die gebürtige Südafrikanerin Teil der Show-Jury. Dabei ist Motsi längst nicht das einzige Mabuse-Familienmitglied, das sich bei einer TV-Tanzshow einen Namen machen konnte!

Im Gespräch mit RTL erzählte sie von der großen Tanz-Leidenschaft ihrer Familie und verriet dabei: "Ich habe zwei Geschwister, die beide tanzen." Ähnlich wie sie seien auch ihre zwei Schwestern bereits in einer Fernseh-Tanzshow zu sehen gewesen – die eine in England, die andere in Südafrika. Eine Cousine und ein Cousin flimmerten außerdem als Tanzprofis über die Mattscheibe und wirkten bei einer südafrikanischen sowie einer amerikanischen TV-Produktion mit. "Meine ganze Familie ist bei 'Dancing with the Stars', verteilt in der ganzen Welt!", stellte Motsi zusammenfassend fest.

Hierzulande dürften Tanzshow-Liebhaber zumindest Motsis Schwester Otlile Mabuse (28) bereits begegnet sein. Denn 2015 und 2016 hatte die heute 28-Jährige bei der deutschen Ausgabe von "Let's Dance" mitgemacht, bevor sie schließlich zur britischen Version "Strictly Come Dancing" wechselte.

