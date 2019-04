Sein Let's Dance-Aus ist ein großer Verlust! Völlig überraschend schied Lukas Rieger (19) am vergangenen Wochenende aus der Tanzshow aus – trotz solider Leistung und einer guten Bewertung durch die Jury. Letztendlich waren 16 Punkte allerdings nicht genug, um den Sänger und seine Profi-Tänzerin Katja Kalugina (25) in die nächste Runde zu befördern. Doch nicht nur der Teenie-Schwarm selbst musste nach der Entscheidung ein paar Tränchen verdrücken: Auch Jurorin Motsi Mabuse (37) zeigte sich ganz gerührt!

Auf Instagram teilte Motsi nun ein Bild aus der Sendung, das Lukas und Katja in Aktion zeigt. Dazu lobte sie den Musiker in höchsten Tönen: "Ich bin glücklich, dass du als junger Mann so wunderbar und respektvoll und motiviert mit dem Thema Tanzen umgegangen bist. Du bist ein Vorbild für viele junge Männer" – und Motsi spricht offenbar aus Erfahrung! Immerhin wisse sie als Inhaberin einer Tanzschule nur zu gut, wie schwer es sei, junge Männer für das Tanzen zu gewinnen.

Lukas sind die lobenden Worte der Tanztrainerin ebenfalls nicht entgangen. In den Kommentaren antwortete er: "Danke für diese tolle Chance und diese tolle Zeit. Tanzen gibt einem so viel und ich vermisse es jetzt schon. Ich komme euch bald mal besuchen." Ob er vielleicht demnächst in Motsis Tanzschule vorbeischauen wird? Dass er das Potenzial zum Tänzer hätte, bescheinigte ihm jedenfalls auch schon seine Tanzpartnerin Katja.

