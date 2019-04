Emotionale Beichte von Bebe Rexha (29)! Die Künstlerin schrieb unter anderem erfolgreiche Hits von Selena Gomez (26), Iggy Azalea (28), Rihanna (31) und Eminem (46). Seit Kurzem steht sie selbst als Solo-Künstlerin im Rampenlicht und war mit ihrer Musik bereits für einen Grammy nominiert. Doch hinter der Sängerin liegt eine harte Zeit – die Beauty hatte mit Depressionen zu kämpfen. Ein Record Label sei zu einem großen Teil schuld gewesen an ihren psychischen Problemen!

Die in New York geborene Musikerin erklärte dem britischen Magazin Marie Claire, sie habe sich in dieser Zeit hoffnungslos verloren gefühlt. Diese Situation hätte Depressionen und Ängste in ihr ausgelöst. "Ich war buchstäblich depressiv. Ich schrieb einen Brief an den CEO mit den Worten: 'Ich möchte nicht mehr am Leben sein, ihr Jungs macht mein Leben elend. Ich bin jeden Tag traurig und stecke an diesem Ort fest, an dem ihr mich als Geisel haltet'", erinnerte sich Bebe in dem Interview.

Bebe ist bereits seit über zehn Jahren erfolgreich als Songschreiberin und Musikerin tätig. Ihre Karriere begann sie 2010 mit der Band Black Cards, die von Fall Out Boy-Star Pete Wentz (39) gegründet wurde. Nach ihrem Ausstieg aus der Band schrieb Bebe mit dem Song “The Monster” für Eminem und Rihanna einen Nummer-eins-Hit.

Getty Images Bebe Rexha, Musikerin

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha, Song-Writerin

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha, Song-Writerin und Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de