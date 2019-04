Dieser Babybauch kann sich wirklich sehen lassen! Aktuell sind wieder einige deutsche Promi-Damen in anderen Umständen. Neben Sila Sahin (33) erwartet auch ihre Schauspielkollegin Isabell Horn (35) ihr zweites Kind. Letztere verzaubert ihre Fans regelmäßig mit zuckersüßen Einblicken in ihre Schwangerschaft und überraschte erst kürzlich wieder mit einem ganz besonderen Schnappschuss: Isabell teilte eine Nahaufnahme von ihrer immer größer werdenden Murmel!

Via Instagram teilte die baldige Zweifach-Mama eine Momentaufnahme von ihrem Bauch. Besonderer Hingucker: die kleine Hand ihrer ersten Tochter Ella. "Gesegnet! Ich glaube, da kann es kaum jemand erwarten, dich kennenzulernen", betitelte die YouTuberin ihren Beitrag und versah ihn mit den Hashtags #DickBauchDienstag und #GroßeSchwester. Bei ihren Fans kommt dieses Foto besonders gut an: Mit zahlreichen Herzchen und lieben Kommentaren supporten sie die 35-Jährige.

Ganz so harmonisch geht es bei Isabell allerdings nicht immer zu. Erst kürzlich ließ sie so richtig Dampf ab und wehrte sich gegen all diejenigen, die in den sozialen Medien ihre Entscheidungen als Mama immer wieder kritisieren. "Jeder denkt, er weiß es besser. Und dann gibt es noch die ältere Generation, die mit altbackenen Sprüchen um die Ecke kommt", ärgerte sie sich im Rahmen eines Interviews.

action press Isabell Horn bei der Berlinale 2019

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit Tochter Ella, März 2019

WENN Isabell Horn bei den 99 Fire Film Awards 2019

