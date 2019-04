Isabell Horn (35) hat genug von den Besserwissern! Die Ex-GZSZ-Darstellerin erwartet derzeit ihr zweites Kind. Auf ihren Social-Media-Kanälen hält sie ihre Fans stets über ihre Schwangerschaft sowie ihr Mama-Leben auf dem Laufenden – was so manche Follower mit eigenen Kids dazu verführt, ihren Senf dazuzugeben und die Entscheidungen der Schauspielerin ständig zu kommentieren und zu kritisieren. Jetzt stellt Isabell klar, dass dieses Mom-Shaming im Netz aufhören muss!

"Jeder denkt, er weiß es besser. Und dann gibt es noch die ältere Generation, die mit altbackenen Sprüchen irgendwie um die Ecke kommt, wie: 'Mensch, lass das Kind doch mal schreien'", erklärt die 35-Jährige gegenüber RTL.de. Gemeinsam mit anderen Mamas will Isabell nun unter dem Motto "#coolmomsdontjudge" (zu Deutsch: Coole Mütter verurteilen einander nicht) zu mehr Freundlichkeit und Zusammenhalt zwischen Müttern auf Instagram aufrufen.

"Wir geben alles. Und wir machen auch mal Fehler. Wir müssen einfach liebevoller miteinander umgehen und zusammenhalten", betont Isabell anschließend. Könnt ihr verstehen, dass die ständigen Tipps und blöden Kommentare ihr gehörig auf die Nerven gehen? Stimmt ab!

