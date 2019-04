Da will Tom Kaulitz (29) alle Neugierigen wohl auf eine falsche Fährte locken! Lange wird es nicht mehr dauern und der Tokio Hotel-Gitarrist wird seiner Verlobten Heidi Klum (45) die ewige Treue schwören – möglicherweise sogar noch diesen Monat. Neben der Frage nach dem Wann, wundern sich die meisten Fans natürlich auch, wo die beiden Turteltauben heiraten werden. Ausplaudern wollen sie offenbar bislang nichts, aber statt sich in Schweigen zu hüllen, setzt Tom auf eine ganz andere Strategie: Der Bräutigam stiftet mächtig Verwirrung, was die Location der romantischen Sause angeht!

Zu Gast bei Late Night Berlin meinte der 29-Jährige mit einem Augenzwinkern: "Wir sind immer noch zwischen Bergisch Gladbach und Magdeburg hin- und hergerissen. Ich fände Magdeburg und Herrenkrug auch schön. Eine schöne Location." Im RTL-Interview kurz darauf hieß es scherzhaft: "Wir heiraten in Magdeburg – im Stadtpark." Bei dem Grinsen, das Tom währenddessen aufsetzte, kann man ihm aktuell jedoch keinen Glauben schenken.

Auch die Braut legt sich mächtig ins Zeug, das Geheimnis um den Hochzeitsort zu hüten. Sie meinte neulich nämlich noch verheißungsvoll, dass die Würstchen in ihrer Heimat am besten schmeckten – "und so ein kaltes Kölsch trinke ich auch mal ganz gerne."

Jayne Russell/Future Image/ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der amfAR Gala 2019 in Hong Kong

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Heidi Klum im März 2019

