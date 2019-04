Der Countdown zum Staffel-Finale der Serie Game of Thrones läuft. Am 14. April geht das Fantasy-Epos in die letzte Runde und schon vor dem Start rätseln viele Fans, wer den eisernen Thron wohl besteigen wird. Bisher ließen sich die Stars der Erfolgsserie keine Infos über das Serienende aus der Nase ziehen. Doch ein paar konnten nicht vorm Berg halten und haben erste Details bekannt gegeben!

Achtung, Spoiler!

Emilia Clarke (32), die in dem Kult-Format Daenerys Targaryen, Muttter der Drachen spielt, verriet zum Beispiel gegenüber Radio Times: "Es ist größer als alles, was zuvor gedreht wurde." Es sei sogar zehnmal größer, bekräftigte die Schauspielerin. Auch Arya-Stark-Darstellerin Maisie Williams (21) schwärmte von dem Serienende: "Das letzte Kapitel war wunderschön und ich werde es vermissen", erzählte sie in der TV-Show Lorraine. In diesem Punkt scheinen sich die GoT-Schauspieler zwar einig zu sein, aber so wirklich viel verrät das noch nicht über das Finale. Gwendoline Christie (40), die in der Show die starke Brienne von Tarth spielt, war da schon etwas mehr in Plauderlaune. Als sie erklärte, dass ihre Rolle im Finale das erste mal richtige Angst durchlebe, verriet sie auch: "Das mag zwar ihr letzter Moment auf der Erde sein, aber dann starb sie für ein übergeordnetes Wohl."

Dass der finale Kampf um den eisernen Thron ein großes Spektakel wird, zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. In den sechs Folgen der achten Staffel war vor allem die große Schlacht am aufwendigsten. Für diese schlugen sich die Schauspieler 55 Nächte um die Ohren. Mit 15 Millionen Dollar war das nicht gerade ein günstiges Unterfangen, wie HBO kürzlich bekannt gab. Laut den GoT-Darstellern habe sich dieser Aufwand aber auch mehr als gelohnt. Und Brienne von Tarth wird sicherlich nicht die einzige sein, die ihren Heldentod stirbt.

Getty Images Schauspielerin Maisie Williams in Paris

Getty Images Gwendoline Christie auf der Premiere der 8. "Game of Thrones"-Staffel in New York

Helen Sloan / HBO Emilia Clarke als Daenerys Targaryen

