Seit einigen Jahren gehört Kerstin Ott (37) zu den festen Größen im Schlagerbusiness. Aktuell sieht man die Sängerin auch bei Let's Dance, wo sie in eine für sie selbst ganz neue Welt eintaucht. Denn tatsächlich war das große Rampenlicht nie so ganz das Zuhause der Berlinerin. Besonders schwer fiel es ihr zu Beginn ihrer Karriere zu wissen, wie sie sich auf der Bühne verhalten soll. Doch einen Choreografen wollte sie damals nie beschäftigen!

Wie sie im vergangenen September im Promiflash-Interview verriet, habe man ihr die Zusammenarbeit mit einem Tanztrainer angeboten, der mit ihr sogar ganze Bühnenabläufe einstudieren wollte. "Da war mir dann aber nach einer Stunde klar, dass das so nicht geht", offenbarte die 37-Jährige. Stattdessen tat sich die Musikerin mit Detlef D! Soost (48) zusammen und der einstige Popstars-Juror gab ihr einen wichtigen Grundsatz mit auf den Weg: "Detlef hat zu mir gesagt: 'Denke an die Sätze, die du da singst. Dann hast du auch die Emotionen, die du rüberbringen möchtest.'"

Doch bei "Let's Dance" muss Kerstin nun an ihren Bewegungen vor Publikum arbeiten. So ermutigte sie Jurorin Motsi Mabuse (37) in der vergangenen Sendung: "Ich muss sagen, deine Performance-Technik ist besser geworden. Diese Angst zu überwinden, dauert eben. Jetzt musst du halt hier rauskommen und es muss explodieren. Diese Energie fehlt dir noch ein bisschen." Was denkt ihr, platzt bei dem Schlagerstar bald der Knoten? Stimmt ab!

