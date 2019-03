Mit ihrer Let's Dance-Teilnahme ist Kerstin Ott (37) über ihren eigenen Schatten gesprungen! Auch die Musikerin gehört zu den diesjährigen Kandidaten der beliebten TV-Tanzshow. Dank ihr gab es eine echte Premiere in der Sendung: Die bekennend lesbische Sängerin bekam mit Regina Luca (30) zum ersten Mal in der "Let's Dance"-Geschichte einen gleichgeschlechtlichen Partner zur Seite gestellt! Am vergangenen Freitagabend lieferte sie nun ihre erste Performance ab. Jetzt enthüllte Kerstin, dass sie mächtig Angst vor ihrem Auftritt hatte!

Via Facebook teilte sie nun ein superoffenes Statement mit ihren Fans: "Die letzten Tage waren für mich sehr aufregend, spannend, herausfordernd und voller Adrenalin. Es waren aber auch Tage voller innerlichem Stress und die Angst vor dem Versagen", schüttete Kerstin ihr Herz aus. "Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich damit umgehen kann und wie sehr ich mich emotional nackig machen möchte", schilderte sie weiter. Das sei ihr alles andere als leicht gefallen.

Umso mehr habe es sie überrascht, wie wohl sie sich schon bei der Sendung fühlt. "Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken: Isabel (36), du hast mich im Herzen berührt mit deiner ganzen Art. Ich hätte mir für die ersten Tage niemand Besseren vorstellen können", schwärmte sie von der Profi-Tänzerin, die sie durch die Eröffnungs-Show führte. Kerstin habe jetzt Mut gefasst und werde ihr Bestes geben.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Cinamon Red/WENN.com Musikerin Kerstin Ott, 2017

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kerstin Ott bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson mit Kerstin Ott bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de