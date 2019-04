Seine coole Fassade täuscht! Gestern Abend flimmerte Martin Kesici (45) in der ersten Folge von Get the Fuck out of my House über die Mattscheiben – dabei hatte der Musiker wenige Stunden zuvor noch für erschütternde Schlagzeilen gesorgt: Er leidet seit einiger Zeit unter Depressionen und ließ sich deswegen in eine psychotherapeutische Klinik einweisen! Jetzt äußert sich der "Angel Of Berlin"-Interpret selbst zu diesem Thema!

Gegenüber RTL schilderte der 45-Jährige, der sich nun seit vier Wochen in Behandlung befindet, wie er in die Depression hineinrutschte. "Ich habe nur noch rumgelegen, worunter auch meine Musik sehr gelitten hat. Es ging stetig bergab", gestand er ganz offen. In den vergangenen Jahren habe er sich aber nicht nur schlapp und antriebslos gefühlt und sogar Drogen konsumiert, auch mit körperlichen Beschwerden hatte der Sänger zu kämpfen. "Ende 2017 habe ich einen Bandscheiben-Vorfall erlitten, der mit starken Schmerzen verbunden war", erzählte Martin von seinem Gesundheitszustand.

Jetzt will der Musiker allerdings nach vorne schauen – und auf das Thema Depression aufmerksam machen. "Die Krankheit ist so tückisch, weil deine Mitmenschen oftmals gar nicht bemerken, dass du daran leidest. Du kannst in einem Moment lachen und gut drauf sein. Und dann hast du ganz plötzlich wieder eine depressive Phase", meinte er.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

WENN.com Martin Kesici bei der AEDT Summer Party in Berlin 2017

WENN.com Martin Kesici bei der Ultimate Ears Wonderboom Party 2017

Oliver Hausen/Future Image/ActionPress Martin Kesici im September 2014



