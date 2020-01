Martin Kesici (46) meldet sich zurück! Erst im vergangenen Frühjahr sorgte der Rocker mit einer traurigen Nachricht für Schlagzeilen. Weil er unter schweren Depressionen litt, musste er sich damals in professionelle Behandlung begeben. Bis er seine psychischen Probleme unter Kontrolle hatte, war es vor allem musikalisch still um den Sänger geworden. Jetzt dürfen sich seine Fans auf ein Comeback freuen: Martin hat einen neuen Song herausgebracht.

Bereits am 3. Januar ist der 46-Jährige mit seiner neuen Aufnahme "Diese Welt" an den Start gegangen. Gegenüber Promiflash verrät er, wie es zu der überraschenden Produktion gekommen ist: "Wenn ich was kann, dann ist das, glaube ich, singen. Ich hab wieder total Lust, 2020 mit der Musik anzugreifen!" Bei der einen Single soll es auch gar nicht bleiben, schon im März oder April will Martin nachlegen. "Ich bin total froh, dass 2020 angefangen hat und 2019 vorbei ist. Es kann nur besser werden!", gibt er sich hoffnungsvoll.

Dass der Bartträger mit dem vergangenen Jahr total abgeschlossen hat, dürfte für seine Fans nicht überraschend kommen. Immerhin hatte er noch vorm Jahreswechsel die Trennung von seiner Freundin Kati zu verkraften. Im Gespräch mit Promiflash zeigte er sich von seinem Liebes-Aus total enttäuscht: "Im November meinte sie, es passt nicht. Es ist nicht mehr so viel Gefühl dabei, und was soll ich machen? Zu einer Beziehung gehören immer zwei."

WENN.com Martin Kesici bei der AEDT Summer Party in Berlin 2017

Getty Images Martin Kesici, Sänger

Instagram / martinkesici Kati und Martin Kesici im Juli 2019

