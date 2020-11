Ist diese Nuss etwa schwer zu knacken? Heute Abend läuft die vierte Folge von The Masked Singer und auch in dieser Folge wird eines wieder ganz deutlich: Das Rateteam um Sonja Zietlow (52) und die Fans verzweifeln vor allem an dem Anubis. Im Netz und auch innerhalb der prominenten Rater breitet sich langsam aber sicher Ratlosigkeit aus – wer steckt unter dem Kostüm? Eines ist auf jeden Fall sicher: Der Anubis hat unter seiner Maske aktuell noch viele Gesichter!

Via Twitter raten auch heute wieder etliche Zuschauer mit und die sind sich vor allem bei dem muskelbepackten Götterwesen noch ziemlich unsicher, welcher VIP sich darunter verbirgt. "Ich kann ihn zwar mit keinem der Hinweise verknüpfen, aber seit dem ersten Auftritt klingt der Anubis einfach zu hundert Prozent nach Ben Blümel (39)", überlegt ein Fan. Ein anderer User vermutet hingegen einen ganz anderen Star: "Leute, ich sag euch, der Anubis ist Smudo (52)!" Aber auch Namen wie Elyas M'Barek (38), Joey Heindle (27), Martin Kesici (47) oder Klaas Heufer-Umlauf (37) werden genannt.

Bei Letzterem sind sich auch die ProSieben-Fans ziemlich sicher, dass es sich um den "Late Night Berlin"-Moderator handeln könnte. In dem offiziellen Voting steht nämlich der 37-Jährige an erster Stelle. Dicht hinter ihm folgt Schauspiel-Hottie Elyas und auf Platz drei vermuten die Supporter tatsächlich auch Sänger Ben.

Wenzel, Georg / ActionPress Ben Blümel, Musiker und Moderator

Getty Images Elyas M'Barek in Hamburg im Oktober 2019

Getty Images Smudo 2019 in Berlin

Toshigawa / Future Image / ActionPress Klaas Heufer-Umlauf im Februar 2019

