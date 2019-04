Der Ärger um die angebliche Affäre ihres Mannes, der Zusammenbruch nach einem Alkohol-Exzess, das andauernde Stemmen gegen die Sucht: TV-Moderatorin Wendy Williams (54) kämpft derzeit an vielen Fronten. Nach ihrer alkoholbedingten Einlieferung in eine Klinik am 25. März, kann sie nun aber auch wieder Schlachten gewinnen. Vertraute erzählen: Richtig gut gehe es ihr vielleicht noch nicht, nach ihrem Sucht-Geständnis aber immerhin besser!

"Wendy fühlt sich trotz ihrer gesundheitlichen und ehelichen Herausforderungen besser", berichtet ein Insider Hollywood Life und ergänzt: "Wendy macht gute Miene zum bösen Spiel, schlägt sich gut bei der Arbeit und auch in puncto Gesundheit und Genesung geht es voran." Bester Beweis: Am 7. April war Wendy nach einwöchiger Pause wieder die Gastgeberin bei ihrer "The Wendy Williams Show". Hier hatte sie am 19. März auch offen von ihren Suchtproblemen berichtet. Wenige Tage später begann ihre Behandlung in einem betreuten Suchtzentrum.

Neben den Alkoholproblemen hatte die Moderatorin in den vergangenen Monaten auch in ihrem Liebesleben Schwierigkeiten. In zahlreichen Medien wurde berichtet, dass Wendys Ehemann Kevin Hunters seit Jahren eine intime Beziehung zur Heilmasseurin Sharina Hudson unterhält. Diese Liaison wurde öffentlich, als Fotos des Liebespaares aufgetauchten. Sharina soll kürzlich sogar ein Kind von Kevin zur Welt gebracht haben.

Nicholas Hunt/Getty Images Talkshow-Moderatorin Wendy Williams

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Splash News Wendy Williams und Kevin Hunter

