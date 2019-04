Bald schon hat das Warten für Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) ein Ende: Lange kann es nicht mehr dauern, bis die beiden ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen dürfen. Doch nicht nur die werdenden Eltern fiebern dem Tag der Geburt entgegen, auch Fans, Freunde und die Familie der königlichen Herrschaften sind außer Rand und Band – allen voran Meghans Suits-Kollege Wendall Pierce (55): Während ihr einstiger Serien-Papa nämlich in London sein wird, ist Meghans leiblicher Vater Tausende von Kilometern entfernt!

Wendall und die 37-Jährige verstehen sich blendend – das war nie ein Geheimnis. Immerhin hatte Wendall die Anfänge der Romanze zwischen seiner TV-Tochter und dem ehemaligen Party-Prinzen hautnah miterlebt. Umso schöner, dass die beiden mittlerweile sogar in einer Stadt wohnen. "Es ist wundervoll, in London zu leben und zu arbeiten, während die Vorfreude auf das Baby immer größer wird. Meghan, ich freue mich so sehr für euch und wünsche nur das Beste", twitterte der 55-Jährige.

Ob Meghans Vater Thomas Markle (74) das wohl fuchst? Zwischen ihm und Meghan herrscht Eiszeit. Laut Insider-Berichten gegenüber Express klammere er sich an die Hoffnung, dass das Verhältnis sich bessere, sobald das Kind auf der Welt sei. Sein sehnlichster Wunsch ist es, zumindest bei der Taufe seines Enkelkindes dabei sein zu können.

